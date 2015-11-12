Васкес обойдется «Милану» в 30 миллионов

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини готов продать полузащитника своей команды Франко Васкеса в «Милан» при определенных условиях, которые пока не устраивают клуб Сильвио Берлускони.

«Милан» уже обращался ко мне по поводу покупки Васкеса, но предложение в 25 миллионов евро мы посчитали неприемлемым. Если они готовы выложить 30 миллионов, ты мы сможем оформим сделку в июне.

Мы готовы пойти на это и в январе, но только в том случае, если они предложат 30 миллионов плюс НДС 22%», – отметил Дзампарини.

Стоит отметить, что в 12 матчах Серии А в нынешнем сезоне Васкес забил один гол, а также четыре раза ассистировал своим партнерам. По оценке Transfermarkt трансферная стоимость игрока составляет 9,5 миллионов евро.