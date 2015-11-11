Морозов: «Динамовская молодежь гордится клубом»

Защитник московского «Динамо» Григорий Морозов рассказал, как важно для молодежи «Динамо» выступать за такой клуб.

- Для динамовской молодежи имя клуба что-то значит?

- Конечно! На базе по пути от номеров к раздевалке у нас на стене висят портреты великих динамовцев прошлого, тех, на кого мы должны равняться. Мы гордимся историей клуба, тем, что выступаем за «Динамо», все желаем играть именно здесь. Мы не сидим сложа руки, работаем. Не сейчас, так чуть позже к нам придут победы. Надо лишь перетерпеть этап становления – изменения-то произошли очень большие уже по ходу текущего сезона.

- Что будет, если вдруг кто-то из молодых выйдет на тренировку недонастроенным?

- Более опытные партнеры быстро взбодрят. Если кто-то дает слабину, то ему могут и жестко объяснить ошибку. Считаю, что это правильно, потому что молодые должны работать больше ветеранов. Мы стараемся не подводить наших старших товарищей, для этого тренируемся с максимальной отдачей.

Полагаешь, что в России есть талантливая молодая поросль, достойная уровня нашей премьер-лиги?

- Думаю, главная сложность в том, что от любого тренера результата требуют в самые сжатые сроки. И как выпускать молодежь? Ей ведь надо какое-то время, чтобы адаптироваться к новому уровню. Лишь единицы могут с листа выдавать качественную стабильную игру. А как расти, сидя на скамейке? Получается замкнутый круг – молодежи не доверяют, она не растет. Вот в «Динамо» сейчас отчасти вынужденно из-за финансового фейр-плей сразу несколько молодых футболистов получили шанс. И если с тем же Вальбуэна сравниться в Премьер-Лиге любому непросто, то на каких-то других позициях, мне кажется, молодые ребята в «Динамо» играют не хуже предшественников. Надо работать, оправдывать доверие.