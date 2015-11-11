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    Юран: «И без Роналду у португальцев есть с кем играть»

    Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Сергей Юран считает, что и без Криштиану Роналду португальцам есть кого выпустить на поле против россиян, передает "Российская газета".

    - Результат встречи не так важен, даже с учетом того, что у нас в соперниках одна из лучших сборных мира. Слуцкому надо посмотреть на ближайший резерв, тем более что травмированы Кокорин и Шатов.

    - А кто из молодых может всерьез рассчитывать на место в сборной?

    - Неплохо в этом сезоне выглядит Миранчук, хотя Слуцкий его почему-то не вызывает. Просто не хочется, чтобы перед чемпионатом Европы у нас была такая ситуация как накануне первенства планеты, когда Широков получил травму и на его позиции некому было выйти. Поэтому с Португалией надо дать шанс тому же Юсупову или Новосельцеву.

    - Для нашей сборной хорошо, что не сыграет Роналду?

    - Если бы это был официальный матч, наверняка я бы обрадовался его отсутствию. У португальцев есть свои цели, их тренер хочет посмотреть, на что способна молодежь. Не надо обольщаться и думать о том, что если у них в составе есть ребята из «Ноттингем Форест», значит мы сильнее. Тот же Вильям Карвалью - один из самых талантливых футболистов мира, за него прошлым летом бешеные деньги предлагали ведущие английские клубы. Так что и без Роналду у португальцев есть кому играть.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2015 11:09
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