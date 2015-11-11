Миральяс: «Могу покинуть «Эвертон», если к январю мое положение не изменится»

Нападающий «Эвертона» Кевин Миральяс недоволен отсутствием игровой практики и готов покинуть клуб, если в ближайшее время ничего не изменится.

«Сейчас я вижу себя в «Эвертоне», однако если к январю мое положение в команде не изменится, то я могу покинуть клуб. Я приложу усилия, чтобы пробиться в основной состав. Посмотрим, что будет дальше», – говорит Миральяс.

В нынешнем сезоне АПЛ футболист пять раз выходил на поле, не забив в этих встречах ни одного гола и не сделав ни одной результативной передачи. Согласно Transfermarkt, стоимость Миральяса составляет 15 миллионов евро.