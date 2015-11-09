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    Коноплянка: «В следующий раз постараюсь забить «Реалу» два гола»

    Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка прокомментировал победу в матче 11-го тура Примеры против «Реала» (3:2).

    «Я рад тому, что мы одержали важную победу Не так важно, хорошо или плохо сыграл именно я. Главное, что команда добилась успеха и выиграла у «Реала», - говорит Коноплянка.

    Футболист сделал две голевые передачи в матче с «Реалом», что не удавалось никому в чемпионате Испании на протяжении последних 15-ти месяцев.

    «Супер! Я очень рад. В следующий раз постараюсь им два гола забить».

    После матча Коноплянка поменялся футболками с Хамесом Родригесом.

    «Меня друг просто попросил достать ему футболку Хамеса Родригеса. Так что поменялся с колумбийцем, чтобы подарить футболку другу. Сам я к этому спокойно отношусь».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2015 23:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 10 ноября 2015, 03:29

      Я был приятно удивлен за просмотром матча, Коноплянка возил защиту Реала только в путь. Еще бы Черыш поскорее ушел из Реала, да заиграл бы хоть.

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