Коноплянка: «В следующий раз постараюсь забить «Реалу» два гола»

Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка прокомментировал победу в матче 11-го тура Примеры против «Реала» (3:2).

«Я рад тому, что мы одержали важную победу Не так важно, хорошо или плохо сыграл именно я. Главное, что команда добилась успеха и выиграла у «Реала», - говорит Коноплянка.

Футболист сделал две голевые передачи в матче с «Реалом», что не удавалось никому в чемпионате Испании на протяжении последних 15-ти месяцев.

«Супер! Я очень рад. В следующий раз постараюсь им два гола забить».

После матча Коноплянка поменялся футболками с Хамесом Родригесом.

«Меня друг просто попросил достать ему футболку Хамеса Родригеса. Так что поменялся с колумбийцем, чтобы подарить футболку другу. Сам я к этому спокойно отношусь».