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    КДК рассмотрит использование пиротехники в 15-м туре РФПЛ

    Главного контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о том, что комитет рассмотрит факт использования фанатами пиротехники и скандирование оскорблений.

    «В этом туре были зафиксированы нарушения всего двух типов: скандирование болельщиками оскорбительных выражений и использование пиротехники. Других нарушений в рапортах делегатов матчей нет. Поэтому в повестку дня ближайшего заседания КДК включены лишь вопросы, связанные со скандированием и пиротехникой», — сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.11.2015 15:40
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