Сарри: «Моя мечта – это третье место»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после победного матча с «Удинезе» порассуждал на тему турнирных перспектив своей команды в чемпионате Италии.

«Мечты есть мечты, а мы ставим реальные цели перед собой. Сейчас мы где-то на третьем-четвертом месте в таблице. Поэтому можно сказать, что я сейчас мечтаю о третьем месте. Дальше этого я не заглядываю.

Я не сравниваю свою команду с «Наполи» образца прошлого сезона. Другие игроки, другие соперники. Не вижу смысла в этом.

Мы много забиваем в этом сезоне, но я думаю, что тут дело в атакующем потенциале наших нападающих. Как тренер я доволен тем, что нам удалось сделать нашу оборону более крепкой», – рассказал Сарри.

Напомним, что матч 12-го тура итальянской Серии А «Наполи» – «Удинезе» закончился со счетом 1:0.