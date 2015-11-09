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    Примера. «Севилья» обыграла «Реал»

    «Севилья» обыграла «Реал» в матче 11-го тура Примеры со счетом 3:2. Севильской команде помог украинец Евгений Коноплянка, на счету которого две голевые передачи в этой встрече.

    Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

    «Севилья» - «Реал» - 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Рамос, 22; 1:1 – Иммобиле, 36; 2:1 – Банега, 61; 3:1 – Льоренте, 74; 3:2 – Хамес Родригес, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.11.2015 00:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +352

      mauxa 9 ноября 2015, 10:17

      Вот смотрю на игру Реала в этом сезоне и не понимаю как они вообще выигрывали.. Разве только потому что Кейлор божил в рамке, но вчера его не было и провал.. причем ещё легко отделались, думал будет разгром...
      У команды вообще нет игры. каждый играет отдельно!!!
      Нужно как можно скорее убирать Бенитеса и продавать Роналду!!!!!
      Вчера явно напрашивалась его замена, но он же неприкасаем бл*ть!!!
      Надеюсь зимой всё таки от него избавятся!!!

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 9 ноября 2015, 04:55

      Уволят Беню теперь, нового главного тренера уже во втором тайме искать начали

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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 9 ноября 2015, 01:46

      Роналду дерево - всем адекватным это известно. Если бы не мегонубовский эспанbол бытb в его копилке 3 гола в пустые ворота в Ла Лиге

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      Рейтинг: +35

      y-ago 9 ноября 2015, 00:56

      Убожество - другого слова не подберу , чтобы назвать то, во что сегодня, и не только сегодня, играл Реал. Севилью, находящуюся в не лучшей форме, играющую исключительно на эмоциях, Реал был обязан обыгрывать просто на классе. Но... Убог Бенитес и ничего с этим не поделаешь, кроме, как менять его к черту и чем раньше, тем лучше! Он просто обескураживает команду отсутствием не только идеи в целом, но и вообще какой-либо мысли на поле... И вот еще что. Роналду не играет вот уже несколько матчей. Он болен величием своей персоны, и я, ярый его сторонник, болельщик и почитатель знаю лучшее средство от этой болезни - посадить его на скамейку! Выздоравливай, Рон - тебе болеть негоже!
      Реалу же - удачи и скорейшего также выздоровления!
      P/S А третий гол Неймара Вильяреалу был из разряда голов Пеле. И вообще за ним (Неймаром) будущее, думаю, он станет лучшим игроком Мира и заслужено получит ЗМ уже в этом сезоне.

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      Рейтинг: +519

      Dammit 9 ноября 2015, 00:38

      Коноплянка суперматч провёл
      Реал удивил отсутствием желания во втором тайме.

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      Рейтинг: +11

      romati21rus 9 ноября 2015, 00:34

      так и надо

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 ноября 2015, 00:23

      Роналду - жадина,продавать его зимой надо,и урку если не посадят,тоже,и покупать двух отличных нападающих

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