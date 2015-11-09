Примера. «Севилья» обыграла «Реал»

Вот смотрю на игру Реала в этом сезоне и не понимаю как они вообще выигрывали.. Разве только потому что Кейлор божил в рамке, но вчера его не было и провал.. причем ещё легко отделались, думал будет разгром...
У команды вообще нет игры. каждый играет отдельно!!!
Нужно как можно скорее убирать Бенитеса и продавать Роналду!!!!!
Вчера явно напрашивалась его замена, но он же неприкасаем бл*ть!!!
Надеюсь зимой всё таки от него избавятся!!!
«Севилья» обыграла «Реал» в матче 11-го тура Примеры со счетом 3:2. Севильской команде помог украинец Евгений Коноплянка, на счету которого две голевые передачи в этой встрече.
Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур
«Севилья» - «Реал» - 3:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Рамос, 22; 1:1 – Иммобиле, 36; 2:1 – Банега, 61; 3:1 – Льоренте, 74; 3:2 – Хамес Родригес, 90.