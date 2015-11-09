Примера. «Севилья» обыграла «Реал»

«Севилья» обыграла «Реал» в матче 11-го тура Примеры со счетом 3:2. Севильской команде помог украинец Евгений Коноплянка, на счету которого две голевые передачи в этой встрече.

Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

«Севилья» - «Реал» - 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Рамос, 22; 1:1 – Иммобиле, 36; 2:1 – Банега, 61; 3:1 – Льоренте, 74; 3:2 – Хамес Родригес, 90.

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