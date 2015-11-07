Ташуев: «Первый гол — стандарт, второй — обрез»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал поражение в матче 15-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:2).

«Первый гол — стандарт, второй — обрез. Молодежь нестабильна. Надо было сыграть более надежно, а тут обрез, атака, гол. Нам не хватало Мельгарехо, Кулика, Тлисова, Хубулова, Аршавина… Недосчитались человек шести. Молодежь в целом сыграла хорошо, но где тонко, там и рвется. Ребятам по 19-20 лет, нестабильность. Хотя все равно провели хороший матч. Жаль, что так получилось. До гола в наши ворота это был выигрышный матч», – говорит Ташуев.