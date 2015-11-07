РФПЛ. «Динамо» взяло верх над «Кубанью»

В матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» после неудачного первого тайма нашло в себе силы, чтобы взять верх над «Кубанью» – 2:1. Победу москвичам принес Роман Зобнин, который мощным ударом поразил ворота гостей.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Динамо (Москва) – Кубань (Краснодар) – 2:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Игнатьев, 45; 1:1 – Козлов, 73; 2:1 – Зобнин, 80.

Динамо: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков, Морозов (Соснин, 62), Денисов, Ташаев, Зобнин (Живоглядов, 89), Жирков, Ионов, Погребняк.

Кубань: Беленов, Армаш, Шандао, Бугаев, Якуба, Рабиу (Георгиевский, 86), Каретник (Кулик, 77), Игнатьев, Ткачев (Клещенко, 40), Бальде, Манолев.

Предупреждения: Губочан, 45; Погребняк, 82; Шандао, 82; Ташаев, 88.

Судья: Сергей Куликов (Саранск).

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