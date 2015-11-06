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    Болельщик «Локомотива», которого задержала турецкая полиция, вернется в Россию в субботу

    Болельщик московского "Локомотива", который был задержан полицией Турции после матча группового этапа Лиги Европы между железнодорожниками и стамбульским "Бешикташем", отпущен на свободу и сможет вернуться в Россию в субботу.

    "Болельщик освобожден, в субботу он должен вылететь в Россию", - заявили в генеральном консульстве России в Стамбуле.

    Напомним, во время и после матча между фанатами российской и турецкой команды произошло несколько потасовок, в результате чего местной полиции пришлось вмешаться в дело и применить дубинки.

    Источник: Р-Спорт

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    06.11.2015 21:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 04:13

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