Болельщик «Локомотива», которого задержала турецкая полиция, вернется в Россию в субботу

Болельщик московского «Локомотива», который был задержан полицией Турции после матча группового этапа Лиги Европы между железнодорожниками и стамбульским «Бешикташем», отпущен на свободу и сможет вернуться в Россию в субботу.

«Болельщик освобожден, в субботу он должен вылететь в Россию», – заявили в генеральном консульстве России в Стамбуле.

Напомним, во время и после матча между фанатами российской и турецкой команды произошло несколько потасовок, в результате чего местной полиции пришлось вмешаться в дело и применить дубинки.