Ринат Билялетдинов: «Локомотив» в Стамбуле точно не проиграет»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов верит в успех московской команды.

«Локомотив» в матче с «Бешикташем» ждет проверка на прочность. Турки, гонимые своими трибунами, агрессивно с первых минут ринутся в атаку. Но железнодорожников этим не напугать. «Локомотив» в Стамбуле точно не проиграет. Матч завершится вничью 1:1. Вернуться в тонус после неудач в чемпионате и Кубке России – дело престижа и чести для «Локомотива». Ни одной команде не удается избежать спада. Думаю, Игорь Черевченко справится. Внутри коллектива здоровая обстановка без внутренних брожений», – поделился Билялетдинов.