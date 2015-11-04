Тудор: «ПАОК проявил эффективность своей игры в матче с «Боруссией»

Главный тренер ПАОК Игор Тудор рассказал о том, как его команда готовится к игре против «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы.

«Философия игры? Ничего нового сделано не будет. Эффективность игры ПАОК проявил в матче с дортмундской «Боруссией». Ты можешь быть тактически сильнее и проиграть, потому надо основательно подготовиться к игре.

Мы постараемся психологический настрой сделать на уровне. Прежде всего, мы хотим показать хорошую игру. Если это удастся, если мы сделаем все возможное, то будет результат», – заявил Тудор.

Напомним, в третьем туре группового этапа Лиги Европы ПАОК и «Краснодар» в матче друг с другом победителя не выявили, сыграв (0:0).