Эмери: «Манчестер Сити» был прекрасен»

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери после домашнего поражения от «Манчестер Сити» со счетом 1:3 в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов отдал должное сопернику, отметив, что «горожане» усвоили урок первой встречи, также закончившейся победой англичан.

«Манчестер Сити» был прекрасен. Мы отлично провели матч в Манчестере, но сегодня «горожане» прибыли сюда, усвоив урок. Я не могу винить своих игроков. Мы хотели добиться победы с самого начала, у нас были шансы, чтобы забить второй ответный мяч, но вместо этого мы пропустили третий», – сказал Эмери.

Напомним, после четырех туров Лиги чемпионов «Севилья» с тремя очками занимает третье место в группе, возглавляет – «Ювентус» с восьмью баллами.