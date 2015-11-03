Дзола: «Мои амбиции – стать главным тренером «Челси»

Бывший игрок «Челси» и сборной Италии Джанфранко Дзола признался, что надеется когда-нибудь возглавить лондонский клуб. Сейчас итальянец работает главным тренером в катарском «Аль-Араби».

«Моя мечта и мои амбиции – это в будущем стать главным тренером «Челси». Но я, конечно, понимаю, что для того, чтобы возглавить такой клуб, я сначала должен выйти на новый тренерский уровень», – говорит Дзола.

В качестве игрока итальянец выступал за «Челси” в период с 1996 года по 2003. За это время он сыграл 229 матчей за лондонцев.