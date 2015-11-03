Орлов: «На «Матч ТВ» все нравится – оборудование, профессионалы, девушки»

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов пока не знает, будет ли он работать на поединках «Зенита».

«Конечно, я подписал контракт с «Матч ТВ» и работаю там с 16 октября. Смотрю канал с самого открытия – мне все нравится. Современное оборудование, лучшие профессионалы, девушки красивые, что очень важно.

Буду ли я комментировать все матчи «Зенита»? Не знаю. Как решат. Вообще, у нас предполагается совместная работа в парах и даже в тройках. Но об этом уже пусть говорит руководство», – заявил Орлов.