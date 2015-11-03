Тошич: «Завтра мы сделаем все возможное, чтобы добиться результата»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в преддверии матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» рассказал, что рад вернуться в Манчестер.

"Я счастлив вернуться сюда. С нетерпением жду матча. Я провел прекрасный сезон здесь. Это был замечательный сезон для меня, я был молод и не слишком опытен. После этого сезона я стал сильнее как игрок. Я был расстроен тем, что играл мало, но я многому научился как футболист и человек. Завтра мы сделаем все возможное, чтобы добиться результата", - говорит Тошич.

Матч «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА состоится во вторник 3 ноября. Начало – в 22.45.