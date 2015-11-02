Ташуев: «Ситуация с финансирование непростая»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал ситауцию о долгах перед игроками и тренерами команды.

«Ситуация на самом деле непростая, но больших задолженностей нет. Я знаю, что процесс стратегического выстраивания финансирования клуба идет достаточно интенсивно. Думаю, что все будет нормально», – сказал Ташуев.

Напомним, что «Кубань» в воскресенье разгромила «Локомотив« в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги со счетом 6:2. Краснодарский клуб в турнирной таблице занимает 13-е место с 13-ю очками.