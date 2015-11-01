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Чалый: «Девич доказал, что он не сбитый летчик»

1 ноября 2015, 19:15

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый прокомментировал результат матча 14-го тура Премьер-лиги против «Анжи» (2:1).

«Тяжелая нервная игра. Три очка нужны были нам и «Анжи». Болельщики подгоняли свою команду. В первом тайме мы играли неплохо, но после второго забитого гола подсели. Второй тайм получился сумбурным. Психологически было непросто, соперник воодушевился после гола. Но нам нужны были три очка. Мы не забили больше и могли провести концовку более комфортно», – заявил Чалый.

Кроме того, тренер казанцев отметил нападающего Марко Девича, который в этом матче отличился дублем.

«Он большой профессионал, следит за собой, за питанием. Он хотел доказать себе, что он не сбитый летчик. Он это доказал в Ливерпуле на «Энфилде», и сегодня против «Анжи». Я ему благодарен, что он проявил характер и принес результат», – заявил Чалый.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Анжи Девич Марко Чалый Валерий
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