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  • Розенбаум: «Слуцкий – правильный мужик.Он для меня в одной упряжке с Лобановским»

Розенбаум: «Слуцкий – правильный мужик.Он для меня в одной упряжке с Лобановским»

31 октября 2015, 07:59

Известный музыкант Александр Розенбаум рассказал о своем отношении к главному тренеру сборной России Леониду Слуцкому, сравнивая его с бывшим наставником киевского «Динамо» и сборной СССР Валерием Лобановским.

– Лично мы почти не знакомы – только один раз здоровались на 50-летии моего друга Жени Гинера. Но по всему, что Слуцкий делает и как себя ведет, считаю, что он – правильный мужик. Совершенно не ангажированный. Думающий – что видно по лицу. Переживающий – что видно по реакциям. Как качается на скамейке, как выбегает на поле после гола... Он живет по-настоящему, не колотит понты.

Глядя на его раскачивания, всегда вспоминаю Лобановского. В этом смысле они с ним в одной упряжке. Надеюсь, и по достижениям будет тоже. Знаете, можно быть нервным на лавке, но не в жизни – и это как раз о Слуцком. От наставника, не только в футболе, должна исходить уверенность, чувство правильного покоя. Ты можешь прикрикнуть, но должен оставаться последовательным человеком. У Слуцкого, который в своих командах, как и я, делает ставку на опыт, это качество вижу. Как и стремление, чтобы тебя слушали не из-за страха, а из-за авторитета.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Слуцкий Леонид
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