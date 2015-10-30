Ташуев: «Анжи» я на 90% собрал сам»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал свои отношения с игроками «Анжи», который он возглавлял в прошлом сезоне. Наставник отрицает, что футболисты махачкалинского клуба не любили его.

«Полный бред. Команду «Анжи» я на 90% собрал сам. Почти всех ребят знал давно и был в них уверен. Это ошибочное мнение. Да, был один футболист, который не дружил с режимом. Он мог выразить недовольство из-за того, что не проходил в состав, но потом он покинул наш клуб. Прошлогодний «Анжи» — замечательная команда, которая выполнила цель. У меня от этой работы остались только хорошие воспоминания», - говорит Ташуев.