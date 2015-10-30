Безбородов: «В Петербурге ошибиться хотелось менее чем когда-либо»

Петербургский арбитр Владислав Безбородов отработал матч 1/8 финала Кубка России между «Зенитом» и «Тосно». Эта игра стала для него первой официальной на «Петровском».

«Двояко воспринял это назначение. С одной стороны – нормально, с другой – даже более ответственно, чем обычно. Что, не удивительно, поскольку я – петербуржец. В такой ситуации ошибиться хотелось менее чем когда-либо. Даже скованность из-за этого могла появиться.

Ожидал, что матч будет поинтереснее в плане борьбы, моментов. Настраивался на борьбу. Однако сложилось так, что игра получилась, по сути, тренировочной. Так что провести ее большого труда не составило.

В конце были эмоциональные всплески, но такое случается – проигрывать всегда обидно. Мне в такой ситуации было важно правильно все оценить и раздать каждому то, что он заслужил», – сказал Безбородов.

Напомним, что матч 1/8 финала Кубка России между «Зенитом» и «Тосно» закончился со счетом 5:0.