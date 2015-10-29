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    Стогниенко: «О грандиозности «Матч ТВ» можно будет рассуждать через полгода»

    Телекомментатор «Матч ТВ» Владимир Стогниенко считает, что о первых результатах работы нового телеканала можно будет судить через полгода.

    «То, что это будет нечто новое – я уверен, а вот о грандиозности мы сможем рассуждать через полгода работы. Сейчас я могу сказать точно только одно: мы будем работать, и работать старательно. Не вижу смысла кидаться громкими обещаниями. У нас в стране спортивное телевидение, к сожалению, не так популярно, как во многих странах, в том числе и достаточно бедных, в которых мне удалось побывать. Я надеюсь, с помощью «Матч-ТВ» мы исправим эту ситуацию. Потому что, когда играет национальная сборная по футболу, а я в огромном аэропорту не могу найти места, где можно это посмотреть… Так быть не должно», - приводит слова Стогниенко корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2015 14:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 29 октября 2015, 16:42

      спортивное телевидение не так популярно да все от того что там работают бездарные люди такие как Черданцев Уткин Стогниенко Шмурнов Андронов и Генич становится таким же хотя раньше не был таким

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