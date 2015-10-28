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    Виллаш-Боаш: «Интерес к Фалькао был летом, но помешал лимит Мутко»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал информацию об интересе петербургского клуба к форварду «Челси» Радамелю Фалькао.

    «Игрока такого уровня сложно пригласить в Россию, особенно с учетом тех изменений в правилах лимита, которые были произведены, и ограниченном количестве мест в команде. Интерес к нему был летом, но за неделю до старта правила изменились, а за ними изменилась и ситуация, так что очень маловероятно, что теперь это произойдет. Не будем забывать о Дзюбе, он забил два мяча и в целом много забивает в клубе и сборной. Он заслуживает уважения. Со стороны Фалькао же есть и вопрос финансовых запросов игрока. Так что с учетом всех этих фактов, лимита, решения, принятого господином Мутко для развития чемпионата, переход игрока такого уровня к нам сложно себе представить», - заявил Виллаш-Боаш.

    Источник: ФК «Зенит»

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    28.10.2015 21:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 28 октября 2015, 23:02

      Ключевые слова, показывающие всю неадекватность АВБ - Такого Уровня! Все мы прекрасно видим каков уровень нынешнего Фалькао. С тем же Дзюбой он и рядом не стоит. Ему дорога разве что в МЛС или Китай с такой зарплатой и таким уровнем.

      -3
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      Рейтинг: +57

      Tex > Вомбат 28 октября 2015, 23:35

      Сравнивать Фалькао и Дзюбу - играющего в РПЛ....... Вот уж точно показатель неадекватности.

      1
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      Рейтинг: +10

      killer47 > Tex 29 октября 2015, 00:33

      Погребняк в АПЛ забил больше некчемного ко-ко-лькао, никому этот игрок не нужен. И да, он слабее Дзюбы, на текущий момент точно

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