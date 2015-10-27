Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гусев: «Если бы я ушел с «Первого», то «Матч ТВ» был бы первоочередным выбором»

    Комментатор Виктор Гусев рассказал о перспективах «Первого канала», на котором он работает, в свете появления «Матч ТВ». По его мнению, «Первому» ничего не угрожает.

    «Первый канал» никогда не окажется за плинтусом. Что касается спорта, то ведь всегда будут Олимпиады, чемпионаты мира, Европы, крупные хоккейные турниры», - сказал Гусев.

    Комментатор говорит, что задумался бы о работе на «Матч ТВ» в случае своего увольнения с нынешнего места работы.

    «Матч ТВ» мне очень интересен. Если бы я вдруг по какой-то маловероятной причине решил уйти с «Первого», «Матч-ТВ» был бы, пожалуй, первоочередным выбором».

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2015 21:47
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +97

      Alex2712 28 октября 2015, 14:01

      Конечно маловероятен, ты там последний раз что комментировал, а бабки получаешь, стыдоба, с НТВ+ призывают комментаторов. На твоём месте на по собственному давно писать и на завод, недоделаный!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 октября 2015, 08:42

      Ну если твой уход маловероятен с первого, то зачем начинаешь трепаться попусту.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11