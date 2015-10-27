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    «Зенит» собирается взять в аренду Фалькао

    «Зенит» намерен взять в аренду нападающего «Челси» Радамеля Фалькао.

    Футболист не сумел проявить себя в лондонском клубе и может присоединиться к команде Андре Виллаш-Боаша, под началом которого он играл в «Порту».

    Права на колумбийца принадлежат «Монако», а срок его аренды в «Челси» истекает в конце нынешнего сезона.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    27.10.2015 01:45
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 27 октября 2015, 12:56

      С самого восстановления после тяжелейшей травмы, полученной в кубковом матче с командой низшего дивизиона чемпионата Франции, несколько лет назад, за Фалькао играет только его слава. Это был переломный момент в карьере действительно выдающегося голеадора.

      3
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      Рейтинг: +29

      Lzz 27 октября 2015, 12:36

      Пхахах газа не хватит

      -3
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Lzz 27 октября 2015, 12:53

      Что то ты рано со школы пришел

      2
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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 27 октября 2015, 11:24

      Фалькао распиарен сильно, а так он совсем не топовый игрок...

      -2
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 27 октября 2015, 11:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бомжевик не питает иллюзий, что их потолок - лига Европы

      -4
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      Рейтинг: +11

      KototKOP > Serjinho 29 октября 2015, 17:46

      100%. До ЛЧ они не дотягивают. 9 очков-это слепая удача, играли-то с лохами дома и с колхозом в гостях. Потолок Зенита- 1/8-1/4 ЛЧ. Выше не пустят.
      Привет Динамо передавай, черепица))

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      Рейтинг: +483

      headdevil 27 октября 2015, 11:03

      А как же Дзюбиньо? Или каждый год менять напа это традиция теперь такая?

      3
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 27 октября 2015, 10:08

      Читал, что это не просто желание клуба, но и самого Фалькао.

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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 27 октября 2015, 10:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зениту нужен полузашитник центральный, данни там слишком слабоват

      -4
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      Рейтинг: +24

      janjak93 27 октября 2015, 09:35

      эт хуёва.....состав сыгран..не надо ниче го .. шатов , дзюба , смольников, халк , данни , витсель и все другие играют норм, а этого пенсионера не стоит брать , замерзнет нахер в питере..

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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 27 октября 2015, 09:35

      хрень какая то Фалькао теперь как Аршавин в Кубани только деньги получает а толку ноль целых хрен десятых

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      Рейтинг: +34

      Смит80 27 октября 2015, 09:17

      Фалькао может поехать за деньгами на полгода. Лига чемпионов, Данни - и его травмы, Возможны дисквалификации защитников -ротация. Вариант не плохой. Скамейка у Зенита короткая - нет усиления.

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