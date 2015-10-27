«Зенит» собирается взять в аренду Фалькао

«Зенит» намерен взять в аренду нападающего «Челси» Радамеля Фалькао.

Футболист не сумел проявить себя в лондонском клубе и может присоединиться к команде Андре Виллаш-Боаша, под началом которого он играл в «Порту».

Права на колумбийца принадлежат «Монако», а срок его аренды в «Челси» истекает в конце нынешнего сезона.