Гарай вызван в сборную Аргентины

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай получил вызов в национальную команду Аргентины на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года против сборных Бразилии и Колумбии.

Встреча с бразильцами состоится 12 ноября в Буэнос-Айресе, а против Колумбии аргентинцы сыграют на выезде 17 ноября.

Полностью заявка Аргентины на эти матчи выглядит следующим образом:

вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Науэль Гусман ("Тигрес", Мексика), Агустин Маркесин ("Сантос Лагуна", Мексика);

защитники: Николас Отаменди, Мартин Демичелис, Пабло Сабалета (все - "Манчестер Сити", Англия), Эммануэль Мас ("Сан-Лоренсо", Аргентина), Факундо Ронкалья ("Фиорентина", Италия), Эсекьель Гарай ("Зенит", Россия), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед", Англия), Рамиро Фуньес Мори ("Эвертон", Англия);

полузащитники: Хавьер Маскерано ("Барселона", Испания), Эвер Банега ("Севилья", Испания), Матиас Краневиттьер ("Ривер Плейт", Аргентина), Лукас Билья ("Лацио", Италия), Энцо Перес ("Валенсия", Испания), Хавьер Пасторе, Анхель Ди Мария (оба - "Пари Сен-Жермен", Франция), Эрик Ламела ("Тоттенхэм", Англия), Николас Гайтан ("Бенфика", Португалия);

нападающие: Эсекьель Лавесси ("ПСЖ, Франция), Карлос Тевес ("Бока Хуниорс", Аргентина), Пауло Дибала ("Ювентус", Турин), Анхель Корреа ("Атлетико", Испания), Гонсало Игуаин ("Наполи", Италия).