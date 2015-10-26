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    Ван дер Вил: «ПСЖ» все еще нужно побеждать, чтобы быть чемпионом»

    Защитник «ПСЖ» Грегори Ван дер Вил выразил мнение, что его команде не придется легко в борьбе за титул чемпиона Франции, несмотря на отрыв, который парижане успели сделать за первые 11 туров чемпионата.

    «Это правда, что в чемпионате наша команда хорошо оторвалась от преследователей, но мы должны оставаться сконцентрированными на каждую игру. Я не думаю, что это легко. Мы все еще должны побеждать», - сказал голландец.

    «ПСЖ» после 11 туров занимает первую строчку чемпионата, отрываясь от, идущего на втором месте, "Анжера" на 7 очков.

    Источник: Goal.com

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    26.10.2015 15:17
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