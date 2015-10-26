Мини-футбол. «Тюмень» дважды раздавила КПРФ, «Динамо» без потерь покинуло Ухту

«Тюмень» без особых проблем на родном паркете одолела столичный КПРФ в матчах восьмого тура Суперлиги. За два поединка клуб отгрузил сопернику 16 мячей. Подмосковное «Динамо» набрало шесть очков в противостоянии с «Ухтой».

В битве между екатеринбургской «Синарой» и югорской «Газпром-ЮГРА» зафиксирована результативная ничья – 4:4.

Чемпионат России. Суперлига. 8-й тур. Первые матчи

Тюмень – КПРФ (Москва) – 6:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Лобков, 11. 2:0 – Батырев, 19. 3:0 – Милованов, 38. 3:1 – Шикаров, 38. 4:1 – Канивец, 39 (в свои ворота). 5:1 – Милованов, 43. 5:2 – Шакиров, 45. 6:2 – Переверзев, 50.

Политех (Санкт-Петербург) – Сибиряк (Новосибирск) – 3:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Сантана, 3. 0:2 – Сими Сайотти, 7. 0:3 – Кавалканте, 16 (с пенальти, 6 м). 1:3 – Катанэ, 25. 2:3 – Романов, 46. 3:3 – Кузенок, 50. 3:4 – Кавалканте, 50 (с пенальти, 10м).

Новая генерация (Сыктывкар) – Норильский никель (Норильск) – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кейруш, 15. 2:0 – Талес, 21. 3:0 – Соколов, 29. 4:0 – Коданев, 43. 5:0 – Талес, 44. 6:0 – Кейруш, 46.

Ухта – Динамо (Московская область) – 4:8 (2:5)

Голы: 0:1 – Фукин, 7. 0:2 – Фукин, 8. 1:2 – Смирнов, 9. 2:2 – Кузьминых, 12. 2:3 – Бурков, 15. 2:4 – Нандо, 23. 2:5 – Сирило, 23. 2:6 – Фернандиньо, 26 (с пенальти, 6м). 3:6 – Рудых, 43. 3:7 – Сирило, 43. 4:7 – Сивец, 44. 4:8 – Нандо, 47.

Вторые матчи

Синара (Екатеринбург) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 4:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Сигнев, 18. 0:2 – Марсенио, 19. 0:3 – Чишкала, 27. 1:3 – Агапов, 34. 2:3 – Шистеров, 46. 2:4 – Марсенио, 48. 3:4 – Бастриков, 49. 4:4 – Агапов, 50.

Дина (Москва) – Прогресс (Глазов) – 7:4 (3:1)

Голы: 1:0 – Эскердинья, 2. 2:0 – Багиров, 4. 3:0 – Карлиньос, 9. 3:1 – Кузнецов, 12. 4:1 – Алемао, 30. 5:1 – Багиров, 32. 5:2 – Разуванов, 32. 6:2 – Карлиньос, 38. 6:3 – Кузнецов, 38. 7:3 – Багиров, 40. 7:4 – Кузнецов, 48.

Тюмень – КПРФ (Москва) –10:3 (3:2)

Голы: 0:1 – Котляров, 1. 1:1 – Неведов, 4. 2:1 – Лобков, 9. 3:1 – Упалев, 16. 3:2 – Батырев, 25. 4:2 – Антошкин, 26. 5:2 – Канивец, 27 (в свои ворота). 5:3 – Котляров, 28. 6:3 – Антошкин, 31. 7:3 – Милованов, 36. 8:3 – Милованов, 37. 9:3 – Асланян, 38. 10:3 – Батырев, 42.

Политех (Санкт-Петербург) – Сибиряк (Новосибирск) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Главатских, 18. 0:2 – Сими Сайотти, 47.

Новая генерация (Сыктывкар) – Норильский никель (Норильск) – 4:4 (4:3)

Голы: 1:0 – Соколов, 4. 1:1 – Аносов, 4. 1:2 – Волков, 9. 1:3 – Шамсутдинов, 15. 2:3 – Прокушев, 22. 3:3 – Коданев, 24. 4:3 – Гибадуллин, 25. 4:4 – Аносов, 35.

Ухта – Динамо (Московская область) – 3:9 (1:3)

Голы: 0:1 – Сирило, 1. 0:2 – Сергеев, 8. 0:3 – Фукин, 15. 1:3 – Смирнов, 19. 1:4 – Сирило, 29. 1:5 – Ари, 32. 1:6 – Кузьминых, 33 (в свои ворота). 1:7 – Сирило, 35. 2:7 – Смирнов, 44. 3:7 – Рудых. 3:8 – Фернандао, 50. 3:9 – Пула, 50.