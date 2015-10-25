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    Азар может сменить «Челси» на «ПСЖ»

    Лидер лондонского «Челси» Эден Азар может сменить клубную прописку. В услугах бельгийца заинтересован «ПСЖ», который готов отдать за талантливого полузащитника 104 миллиона евро. В случае успешных переговоров Азар станет самым дорогим игроком в истории футбола и будет получать в составе французского клуба 270 тысяч евро в неделю.

    Боссы парижан считают, что совершению сделки могут помочь сложные отношения, которые образовались между бельгийцем и главным тренером «Челси» Жозе Моуринью.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2015 09:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 октября 2015, 14:38

      Сдулся Эден. Как и вся команда

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 25 октября 2015, 12:33

      Скорее всего утка - такие вещи за полгода до трансферного окна всерьез не обсуждаются

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