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Азар может сменить «Челси» на «ПСЖ»

25 октября 2015, 09:26
2

Лидер лондонского «Челси» Эден Азар может сменить клубную прописку. В услугах бельгийца заинтересован «ПСЖ», который готов отдать за талантливого полузащитника 104 миллиона евро. В случае успешных переговоров Азар станет самым дорогим игроком в истории футбола и будет получать в составе французского клуба 270 тысяч евро в неделю.

Боссы парижан считают, что совершению сделки могут помочь сложные отношения, которые образовались между бельгийцем и главным тренером «Челси» Жозе Моуринью.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия Челси ПСЖ Азар Эден Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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Вомбат
1445765581
Скорее всего утка - такие вещи за полгода до трансферного окна всерьез не обсуждаются
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sir_Alex
1445773116
Сдулся Эден. Как и вся команда
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