Азар может сменить «Челси» на «ПСЖ»

Лидер лондонского «Челси» Эден Азар может сменить клубную прописку. В услугах бельгийца заинтересован «ПСЖ», который готов отдать за талантливого полузащитника 104 миллиона евро. В случае успешных переговоров Азар станет самым дорогим игроком в истории футбола и будет получать в составе французского клуба 270 тысяч евро в неделю.

Боссы парижан считают, что совершению сделки могут помочь сложные отношения, которые образовались между бельгийцем и главным тренером «Челси» Жозе Моуринью.