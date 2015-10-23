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    Азар попал в сферу интересов «Тоттенхэма»

    Младший брат полузащитника «Челси» Эдена Азара и его коллега по амплуа Торган Азар, выступающий за менхенгладбахскую «Боруссию», интересует лондонский «Тоттенхэм». Сообщается, что скауты клуба посетили игру немецкого клуба против «Ювентуса» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, с тем, чтобы понаблюдать за молодым бельгийцем.

    Напомним, что принадлежавший «синим» Азар-младший этим летом перешел в «Боруссию» почти за 6 миллионов фунтов. За «Челси» закреплено право приоритетного выкупа 22-летнего игрока.

    Источник: Daily Mail

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    23.10.2015 12:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 23 октября 2015, 15:18

      "Напомним, что принадлежавший клубу старшего брата Азар-младший" - что простите ?

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      Рейтинг: +57

      Tex > stas-kst 23 октября 2015, 20:24

      Клубу старшего брата (его старшый брат Эден Азар) - Челси!

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      Рейтинг: +72

      HardPony 23 октября 2015, 14:23

      нормальный игрок.

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