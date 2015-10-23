Дюрица: «Очень соскучился по футболу»

Защитник «Локомотива» Ян Дюрица рад был вернуться на поле после травмы в матче группового этапа Лиги Европы с «Бешикташем».

«Я очень соскучился по футболу. Сейчас у меня появился шанс играть регулярно. Когда я вышел, мы уже играли в меньшинстве. «Бешикташ» пытался забить в концовке, но команда справилась. Готовимся дальше.

«Бешикташ» - хорошая опытная команда. Но и «Локомотив» играл здорово. В Стамбуле без Чорлуки будет тяжелее, но команда состоит не из 11 игроков. У нас 25 человек в обойме. Ребята, которые выйдут на поле, будут стараться сыграть хорошо», - рассказал Дюрица после матча.

Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги Европы "Локомотив" - "Бешикташ" завершился со счетом 1:1.