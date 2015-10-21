Ван Гаал: «Марсьяль может играть на четырех позициях»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился своим мнением о возможностях нападающего Антони Марсьяля.

«По-моему, Марсьяль может играть на четырех позициях: правым вингером, левым вингером, центральным нападающим, а также под нападающим», - считает ван Гаал.

Также голландец рассказал, чем был обусловлен выбор позиции для Марсьяля в матче АПЛ против «Эвертона».

«В «Монако» он играл слева, поэтому я поставил его именно туда в игре с «Эвертоном». Еще одна причина – Шеймус Коулмэн. Он очень хороший правый защитник, и качества Марсьяля нужны были нам, чтобы атаковать через эту зону».