Мини-футбол. «Тюмень» раздавила «Политех»

«Тюмень» без особых проблем разобралась с «Политехом» во втором матче седьмого тура Суперлиги. Хозяева паркета отправили в сетку ворот соперника семь мячей. «Норильский никель» реабилитировался за поражение в первом матче от екатеринбургской «Синары», вырвав три очка у уральцев.

Чемпионат России. Суперлига. 7-й тур. Вторые матчи

Синара (Екатеринбург) – Норильский никель (Норильск) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Попов, 14.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – КПРФ (Москва) – 4:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Котляров, 14. 0:2 – Разоренов, 17. 0:3 – Сомхишвили, 22. 1:3 – Сигнев, 23. 2:3 – Робиньо, 43. 3:3 – Робиньо, 48. 4:3 – Шаяхметов, 49.

Тюмень – Политех (Санкт-Петербург) – 7:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Батырев, 2. 2:0 – Лобков, 20. 3:0 – Упалев, 28. 4:0 – Милованов, 35. 4:1 – Романов, 36. 5:1 – Милованов, 39. 5:2 – Свиридов, 45. 6:2 – Логинов, 49. 7:2 – Кузьмин, 50.