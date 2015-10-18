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    Рахимов: «В конце, возможно, нам повезло»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» (2:0) в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

    «Я думаю, что матч получился достаточно напряженным. По тому, что предложили соперники друг другу, игра шла до забитого гола. Мы анализировали то, как действуют "Крылья". Первое и самое важное у самарцев – надежная оборона. Не зря в ней в линию играют пять человек. Из них трое играют в центре. В этом случае мы должны были постоянно менять направление атаки, но делали сегодня это медленно. Многое не получалось, футболисты допускали много технического брака.

    Но все-таки команда терпела. В концовке, возможно, нам повезло. После подачи с углового случился рикошет, затем отскок, и мы смогли забить. На последних минутах, когда у "Крыльев" на поле вышли два высокорослых игрока, нам важно было не потерять позицию и иметь хорошую страховку. Благодаря этому, мы смогли выстоять и в конце забить второй мяч», - заявил Рахимов.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    18.10.2015 20:06
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