Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Орлов: «Во всем мире пьют пиво на стадионах, а мы начинаем придумывать велосипед»

    Орлов: «Во всем мире пьют пиво на стадионах, а мы начинаем придумывать велосипед»

    Телекомментатор Геннадий Орлов выступил с инициативой в отношении того, чтобы на трибунах российских стадионов вновь появилось пиво.

    – Сейчас идет серьезная дискуссия о возврате пива на стадион.

    – Зачем придумывать велосипед? Во всем мире пиво пьют на всех стадионах. И от этого не хуже ни народ, ни футбол. Это придумали искусственно. Люди должны получать удовольствие, выпивая пиво. Что тут плохого? Хотите, чтобы бутылки не бросали, – дайте им пластиковые стаканы.

    А из пластика пьют пиво на всех стадионах во всем мире. Я был и на Олимпиадах, и на футбольных чемпионатах – везде пьют пиво. А мы тут начинаем придумывать. Кому-то кажется, что мы самые умные? Это далеко не так.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2015 06:18
    Рекомендуем
    Комментарии (17)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    anri1703
    1445148122
    губит людей не пиво ! ГУБИТ ЛЮДЕЙ ВОДА !))
    Ответить
    Garrincha58
    1445150662
    многие приходят на футбол нажраться пива но для этог есть бары пабы на худой конец сиди дома жри эту гадость лучше и полезней выпить 150 водки а хрен ли жрать эту воду потом весь матч туда сюда в сортир бегают смотреть игру не дают какой в этом смысл в театр приходят ведь смотреть спектакль а почему футбол надо надо смотреть с пивом особенно у нас в стране где почти весь сезон холодно и жрать это пиво просто кощунство я понимаю предпринимателей им лишь бы выгода побольше людей споить и денег выкачать а Орлов тупит разве можно людей спаивать дурной мужик сам то пиво наверное не пьет а ратует за это я просто не понимаю этого мужлана
    Ответить
    Zhir
    1445150678
    Орлов мужик!)наш футбол только с пивом можно смотреть
    Ответить
    KoLyaNN
    1445150802
    Распитие пива на стадионе - ни чего хуже мне и в голову не приходит... Без пива бардак на стадионах - нецензурная брань, драки! А что будет если болелы пить начнут? Орлов совсем головой тронулся... Россия - не весь Мир! Так же как Европа - не весь Мир!
    Ответить
    Garrincha58
    1445150974
    у нас уже не знают как привлечь людей на стадион готовы людей спаивать лишь бы посещаемость увеличить а людей не обманешь играть надо как команды в АПЛ вчера смотрел матч Кубань -Зенит а параллельно был матч Звертон -МЮ так переключишь как будто наши играют в замедленном показе смотреть тошно тут и пиво и даже бесплатная водка не поможет не пойдет народ на такое унылое Га когда еще комментируют Генич или Шмурнов с Орловым вообще смотреть не хочется
    Ответить
    edw7777
    1445152629
    А я с уважаемым Геннадием Сергеевичем не согласен. Считаю, что у нас в стране алкоголь (даже в слабой форме) и футбол понятия несовместимые. У нас жгут всякую дрянь и в футболистов бросают бутылки, зажигалки, бананы и т.д. А у них нет. Поэтому они пьют пиво, а мы нет. Сначала надо научиться подонков на стадионы не пускать, а уж потом разрешать пиво распивать.
    Ответить
    Сармат Ростов
    1445155581
    То, что нельзя запретить-нужно разрешать и брать на контроль!!! Кому надо-проносят и сейчас, сам видел это, и не раз!!!
    Ответить
    borsch123
    1445156848
    "Кому-то кажется, что мы самые умные? Это далеко не так".Поподробнее бы объяснил эту фразу наш Орёл.Хотелось бы,чтобы он был старым и мудрым,а он просто старый мудак.Пусть наденет тёплые носочки и пускает шептунов в диван, избавив ухи россиян от коверканий фамилий футболистов. 70 лет-ума нет.
    Ответить
    rjrf
    1445163101
    А еще выбирают президентов и так далее...
    Ответить
    ologreds
    1694996973
    numo445693
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+