Орлов: «Во всем мире пьют пиво на стадионах, а мы начинаем придумывать велосипед»

Телекомментатор Геннадий Орлов выступил с инициативой в отношении того, чтобы на трибунах российских стадионов вновь появилось пиво.

– Сейчас идет серьезная дискуссия о возврате пива на стадион.

– Зачем придумывать велосипед? Во всем мире пиво пьют на всех стадионах. И от этого не хуже ни народ, ни футбол. Это придумали искусственно. Люди должны получать удовольствие, выпивая пиво. Что тут плохого? Хотите, чтобы бутылки не бросали, – дайте им пластиковые стаканы.



А из пластика пьют пиво на всех стадионах во всем мире. Я был и на Олимпиадах, и на футбольных чемпионатах – везде пьют пиво. А мы тут начинаем придумывать. Кому-то кажется, что мы самые умные? Это далеко не так.