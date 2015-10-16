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    Кувейт исключен из ФИФА до выполнения условий организации

    Ассоциация футбола Кувейта дисквалифицирована ФИФА. Сборная и клубы этой страны не смогут принимать участия в соревнованиях под эгидой организации, а также в турнирах азиатской конфедерации.

    Санкции против Кувейта приняты из- за вмешательства государства в дела футбольной ассоциации. Ранее страна получила предупреждение о том, что подобные меры могут поледовать, если Кувейт внесет изменения, касающиеся футбола, в свое законодательство.

    Условием для отмены санкций является возможность для сборной и клубов Кувейта самостоятельно осуществлять свою деятельность.

    Источник: ФИФА

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    16.10.2015 20:59
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