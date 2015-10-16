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    Ван Гаал: «Это были ужасные две недели»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о том, что две недели, выделенные под игры сборных, стали для него настоящим кошмаром.

    «Это были ужасные две недели, потому что перед уходом на перерыв мы крупно проиграли «Арсеналу». Это кошмарно, потому что ты постоянно думаешь о том, как это случилось и не можешь обсудить это и разобраться в этом со своими игроками. Ты понимаешь, что должен это сделать, но не можешь, потому что они все в своих национальных сборных.

    У «Арсенала» было 96 процентов точности передач, у нас 68 процентов, в то время как обычно мы имеем около 85 процентов. Это большая разница. Мы уже успели поговорить о том, как сделать, чтобы подобное не произошло вновь. Мы начали игру очень плохо, а «Арсенал» наоборот был очень хорош. Возможно, это было совпадение, но я не верю в это. Я верю в качественную подготовку, сосредоточенность и концентрацию», - сказал голландец.

    Источник: Goal.com

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    16.10.2015 16:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +29

      sihafazatron 16 октября 2015, 20:45

      вот нытик! я понимаю, если бы пеллегрини говорил об ужасных неделях, поскольку потерять агуэро и силву из-за сборных-это правда ужасно для команды.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 16 октября 2015, 19:43

      Уходи уже,достал!!

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 16 октября 2015, 18:56

      Это были ужасные 1,5 года для МЮ под руководством Ван Галя!

      1
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