Ван Гаал: «Это были ужасные две недели»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о том, что две недели, выделенные под игры сборных, стали для него настоящим кошмаром.

«Это были ужасные две недели, потому что перед уходом на перерыв мы крупно проиграли «Арсеналу». Это кошмарно, потому что ты постоянно думаешь о том, как это случилось и не можешь обсудить это и разобраться в этом со своими игроками. Ты понимаешь, что должен это сделать, но не можешь, потому что они все в своих национальных сборных.

У «Арсенала» было 96 процентов точности передач, у нас 68 процентов, в то время как обычно мы имеем около 85 процентов. Это большая разница. Мы уже успели поговорить о том, как сделать, чтобы подобное не произошло вновь. Мы начали игру очень плохо, а «Арсенал» наоборот был очень хорош. Возможно, это было совпадение, но я не верю в это. Я верю в качественную подготовку, сосредоточенность и концентрацию», - сказал голландец.