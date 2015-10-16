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    Ярмоленко подписал новый контракт с «Динамо»

    Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко подписал с клубом новый пятилетний контракт. Текущее соглашение футболиста было рассчитано до декабря 2015 года. К игроку продолжают проявлять интерес несколько европейских грандов: "Барселона", "Лацио", "Боруссия" Дортмунд, "Эвертон". Его трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона евро.

    В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги Ярмоленко сыграл 10 матчей, в которых он четыре раза поражал ворота соперника, отдал пять результативных передач.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    16.10.2015 09:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 5 января 2016, 17:44

      самая простая отмывка бабок. У Суркиса башка варит. Выглядит очень глупо, но результат будет ошеломляющим.

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      Рейтинг: +14

      Профик1986 16 октября 2015, 23:00

      АГА ПРОЯВЛЯЮТ ИНТЕРЕС)))))))))))) сами верите в то что пишите то?????????? суркис еще тот еврей он же за копейку удушится!!!!!!!! ярмола игрок неплохой но таких как он по европе десятки а соотвтсвенно таким клубам и особенно барселоне он зачем нужен????? вы хоть утку засылайте нормальную а не сумашедшую!!!

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