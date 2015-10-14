Нигматуллин: «Для нашей страны совмещение – нормально»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о кандидатуре Леонида Слуцкого на посту главного тренера сборной России.

– Нужно ли дать Слуцкому доработать до Евро, занимая обе должности?

– У Слуцкого хорошо получается, сборная на Евро, ЦСКА – на первом месте. Договорятся ли Мутко с Гинером? В их интересах сделать все как можно быстрее. Для ЦСКА точно никаких проблем не будет. У них есть самодостаточный Гончаренко.

– Станет ли для Слуцкого потрясением, если его поставят перед фактом посреди сезона, что он больше не работает с ЦСКА?

– Слуцкому будет тяжело уходить из ЦСКА. Не просто же так Гинер сказал, что тренер стоит миллиард. Я хорошо помню две истории – как Семин и Газзаев уходили из успешных клубов в сборные. У них не получилось, а вот у Романцева наоборот – хорошо получилось. Для нашей страны совмещение – нормально. Сейчас главное – не навредить.

– Слуцкий – отличный кандидат на роль главного тренера сборной России на ЧМ-2018?

– Не надо вешать на Слуцкого ярлыки. Совсем недавно и Капелло был идеальным кандидатом. Он не сумел вывести команду из группы. От любви до ненависти один шаг. Желаю Слуцкому хорошо подготовить команду к чемпионату Европы и выиграть его. Рано думать о чемпионате мира. Прямо сейчас Слуцкий – лучшая кандидатура. А потом мы возьмем и проиграем все матчи на чемпионате Европы по 0:3. Что тогда скажут?