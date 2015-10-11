Товарищеский матч. ЦСКА уступил «Мордовии»

Московский ЦСКА уступил "Мордовии" в товарищеском матче, который проходил в Москве на стадионе "Октябрь". Встреча завершилась со счетом 1:3.

В составе саранской команды голы на свой счет записали Павел Игнатович, Сергей Самодин и Евгений Луценко. Единственный мяч в составе армейцев забил Кирилл Панченко.



Товарищеский матч



ЦСКА (Москва) - Мордовия (Саранск) - 1:3

Голы: 0:1 - Игнатович, 31; 0:2 - Самодин, 38; 0:3 - Луценко, 53; 1:3 - Панченко, 60.