Товарищеский матч. ЦСКА уступил «Мордовии»

ПФК ЦСКА: Помазун, Фернандес, Масютин, Васин, Набабкин, Эктов(Жамалетдинов, 46), Гордюшенко, Кривулькин (Соловьев, 46), Макаров, Панченко, Зуев
«Мордовия»: Шибанов, Рыков, Перендиа, Тишкин, Гапон, Стеванович, Шипицин, Махмудов, Игнатович, Мухаметшин, Самодин (Луценко, 46)
Судья: М. Лаюшкин (Москва)
Московский ЦСКА уступил "Мордовии" в товарищеском матче, который проходил в Москве на стадионе "Октябрь". Встреча завершилась со счетом 1:3.
В составе саранской команды голы на свой счет записали Павел Игнатович, Сергей Самодин и Евгений Луценко. Единственный мяч в составе армейцев забил Кирилл Панченко.
Товарищеский матч
ЦСКА (Москва) - Мордовия (Саранск) - 1:3
Голы: 0:1 - Игнатович, 31; 0:2 - Самодин, 38; 0:3 - Луценко, 53; 1:3 - Панченко, 60.