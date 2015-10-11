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    Товарищеский матч. ЦСКА уступил «Мордовии»

    Московский ЦСКА уступил "Мордовии" в товарищеском матче, который проходил в Москве на стадионе "Октябрь". Встреча завершилась со счетом 1:3.

    В составе саранской команды голы на свой счет записали Павел Игнатович, Сергей Самодин и Евгений Луценко. Единственный мяч в составе армейцев забил Кирилл Панченко.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Москва) - Мордовия (Саранск) - 1:3

    Голы: 0:1 - Игнатович, 31; 0:2 - Самодин, 38; 0:3 - Луценко, 53; 1:3 - Панченко, 60.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2015 13:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1496

      GM 11 октября 2015, 22:34

      ПФК ЦСКА: Помазун, Фернандес, Масютин, Васин, Набабкин, Эктов(Жамалетдинов, 46), Гордюшенко, Кривулькин (Соловьев, 46), Макаров, Панченко, Зуев

      «Мордовия»: Шибанов, Рыков, Перендиа, Тишкин, Гапон, Стеванович, Шипицин, Махмудов, Игнатович, Мухаметшин, Самодин (Луценко, 46)

      Судья: М. Лаюшкин (Москва)



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