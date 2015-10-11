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    Тевес: «Аргентина должна научиться играть без Месси»

    Нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес считает, что команда обязана научиться играть без Лионеля Месси, который отсутствует из-за травмы.

    "Месси отвлекает внимание соперников на себя, и мы можем чувствовать себя свободнее на поле. Но в четверг у нас в игре возникло недопонимание. Команда не должна останавливаться из-за отсутствия одного игрока.

    Лео - лучший игрок в мире и наш большой плюс. Но мы должны научиться играть без него. Плохо стартовали в отборе, но у нас есть шанс все исправить", - заявил Тевес.

    Отметим, Аргентина во 2-м туре отбора ЧМ-2018 сыграет на выезде с Парагваем. Матч состоится 14 октября.

    Источник: Goal.com

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    11.10.2015 08:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 11 октября 2015, 16:08

      жуйте пока сопли

      0
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      Рейтинг: +12

      Spirit _402 11 октября 2015, 14:27

      Без него всё не так как с ним.. Этого не избежать.. Всё таки он творец футбольной истории..

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 11 октября 2015, 10:28

      И Барселона кстати тоже. Без Месси у них совсем другой футбол.

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