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    Мората выбыл примерно на месяц

    Нападающий сборной Испании и туринского «Ювентуса» Альваро Мората пропустит около месяца, сообщает источник. Футболист получил растяжение в матче против Люксембурга в рамках отборочного раунда Евро-2016 в составе своей национальной команды и не смог закончить игру.

    Отмечается, что форвард сегодня вернется из расположения сборной в Турин, где его ждет медицинское обследование, но очень маловероятно, что его результаты будут значительно отличаться от предварительного прогноза.

    В текущем сезоне Мората сыграл за "Ювентус" в семи матчах и забил три мяча.

    Источник: Football Italia

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    10.10.2015 17:30
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