Мората выбыл примерно на месяц

Нападающий сборной Испании и туринского «Ювентуса» Альваро Мората пропустит около месяца, сообщает источник. Футболист получил растяжение в матче против Люксембурга в рамках отборочного раунда Евро-2016 в составе своей национальной команды и не смог закончить игру.

Отмечается, что форвард сегодня вернется из расположения сборной в Турин, где его ждет медицинское обследование, но очень маловероятно, что его результаты будут значительно отличаться от предварительного прогноза.

В текущем сезоне Мората сыграл за «Ювентус» в семи матчах и забил три мяча.