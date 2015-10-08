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    «Ливерпуль» пригласил журналистов на важную пресс-конференцию

    «Ливерпуль» пригласил британских журналистов пресс-конференцию, где будет сделано важное объявление. Мероприятие состоится на «Энфилде» в пятницу, в 10 утра по британскому времени.

    Напомним, ранее стало известно, что «мерсисайдцы» договорились о контракте с немецким специалистом Юргеном Клоппом. Соглашение будет рассчитано на три года, помогать Клоппу будут Желько Бувач и Петер Кравец, с которыми он работал в дортмундской «Боруссии».

    Ранее «Ливерпуль» уволил с поста главного тренера Брендана Роджерса. Команда после восьми туров чемпионата занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    08.10.2015 19:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +74

      liver2015 8 октября 2015, 19:50

      представляю объявят о подписании контракта с Диматео

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