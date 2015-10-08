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    Кэйхилл сменит Руни на капитанском мостике

    Капитаном сборной Англии в матче против сборной Эстонии, который состоится в пятницу, 9 октября, будет защитник «Челси« Гэри Кйэхилл. Случилось это из-за того, что постоянный капитан сборной Уэйн Руни не сыграет из-за полученного в прошедшие выходные ушиба.

    Форвард «Манчестер Юнайтед«, который в сентябре забил свой 50-й гол и стал лучшим снайпером в истории «трех львов», останется в расположении команды.

    Напомним, что свой отборочный цикл команда Роя Ходжсона завершит в понедельник, 12 октября, матчем с Литвой. Англия уже обеспечила себе выход в финальный раунд Евро-2016. Команда занимает первую строчку с 24-мя очками в своем активе.

    Источник: УЕФА

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    08.10.2015 18:56
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