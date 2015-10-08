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    Думбия: «Можем повторить путь «Боруссии» и выйти в финал Лиги чемпионов»

    Нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал "Российской газете" о перспективах команды в Лиге чемпионов. Ивуариец считает, что армейцы вполне могут преподнести сюрприз и добраться до финала турнира.

    - Как далеко ЦСКА может пройти в Лиге чемпионов?

    - Для начала надо выйти из группы, а там посмотрим. Может, мы повторим путь "Боруссии", которая два года назад вышла в финал, хотя ее там никто не ждал. Впереди у нас "Манчестер Юнайтед", и от этих матчей будет зависеть многое.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2015 09:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      расулик 9 октября 2015, 01:33

      было бы здорово но все ровно Сейду будет смотреть финал по телику как обычно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      FKulagin 8 октября 2015, 14:33

      Горе-фанаты открыли рот! Нет бы сказать - Да! Было бы здорово попасть в финал ЛЧ как для ЦСКА, Так и для Российского футбола в целом! Так нет, лишь бы свое мерзкое мнение запихнуть и кого-нибудь попытаться обидеть. Дегенераты.
      Если это удастся ЦСКА - Шикарно! Зениту - Красавцы! Спартак, Локо, Краснодар...Мечтать не вредно, но было бы тоже очень здорово! Причем для всех фанатов!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 8 октября 2015, 14:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      старик Думби уже маразм подхватил

      -5
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      Рейтинг: +5

      Виннипух ПЕРЬМ. 8 октября 2015, 12:32

      Он что сон видит

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 8 октября 2015, 11:20

      Удачи Сейду и ЦСКА.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 8 октября 2015, 11:11

      - Ой, спину прихватило!
      - Спина не ЦСКА - пройдёт...
      (© команда КВН "Кэмбридж")
      Ну а так-то, коням удачи в ЛЧ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 8 октября 2015, 10:10

      ЦСКА вперед!!!

      4
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 8 октября 2015, 09:43

      Красава Сейду ! Так их всех ! Удачи !!!

      1
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 8 октября 2015, 09:18

      Ну просто загибает по черному.

      0
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