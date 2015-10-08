Думбия: «Можем повторить путь «Боруссии» и выйти в финал Лиги чемпионов»

Нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал "Российской газете" о перспективах команды в Лиге чемпионов. Ивуариец считает, что армейцы вполне могут преподнести сюрприз и добраться до финала турнира.

- Как далеко ЦСКА может пройти в Лиге чемпионов?

- Для начала надо выйти из группы, а там посмотрим. Может, мы повторим путь "Боруссии", которая два года назад вышла в финал, хотя ее там никто не ждал. Впереди у нас "Манчестер Юнайтед", и от этих матчей будет зависеть многое.