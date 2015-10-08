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    Роджерс может возглавить сборную Англии

    Экс-наставник "Ливерпуля" Брендан Роджерс будет одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Англии в случае ухода Роя Ходжсона. Будущее наставника англичан выяснится после выступления команды на Евро-2016 во Франции.

    Среди английских специалистов рассматриваются кандидатуры Гарета Саутгейта, Гари Невилла, Гари Монка и Алана Пардью. Если в ФА не решаться доверить им этот пост, то выбор может пасть именно на Роджерса.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    08.10.2015 08:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 9 октября 2015, 01:31

      аршавин и кокорин ну ав , я в принципе не пойму или вы ну давай ты тогда а то спотрб подумает что они провинились в чём . так вот ты зачем это ? на вопрос чей то повелся , так вопрос тот бестолковый так и скажи ему (ей, ео), для чего сравнение , естественно в фме (фефе) выпуска 14-15 будет лучше кокорин , а 11-12-13 будет не так, я про то что в принципе вообще на месте форварда аршавину какая проблема сыграть и лучше кокорина будет без вопросов в любом состоянии, да токо какой тренер его поставит туда , ладно если его точки (левый и правый атакующий и центр) заняты более качественными даже скажу показательно кем : хесус навасом , руни , ну и давай бэйлом , будь они у тренера.

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 9 октября 2015, 00:57

      при схеме какой выигрывает , 4-2-4? и кто в середине , разверни уж своё утверждение

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 9 октября 2015, 00:41

      (сорь за опечатки

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 9 октября 2015, 00:41

      наталь, а что м номе ром с номером нельзя фудболку взять , я ни в коем случае н не пытаюсь пошутить , 15 номер и я бы одобрил, и сам носитель

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