Роджерс может возглавить сборную Англии

Экс-наставник "Ливерпуля" Брендан Роджерс будет одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Англии в случае ухода Роя Ходжсона. Будущее наставника англичан выяснится после выступления команды на Евро-2016 во Франции.

Среди английских специалистов рассматриваются кандидатуры Гарета Саутгейта, Гари Невилла, Гари Монка и Алана Пардью. Если в ФА не решаться доверить им этот пост, то выбор может пасть именно на Роджерса.