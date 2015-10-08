Роджерс может возглавить сборную Англии

аршавин и кокорин ну ав , я в принципе не пойму или вы ну давай ты тогда а то спотрб подумает что они провинились в чём . так вот ты зачем это ? на вопрос чей то повелся , так вопрос тот бестолковый так и скажи ему (ей, ео), для чего сравнение , естественно в фме (фефе) выпуска 14-15 будет лучше кокорин , а 11-12-13 будет не так, я про то что в принципе вообще на месте форварда аршавину какая проблема сыграть и лучше кокорина будет без вопросов в любом состоянии, да токо какой тренер его поставит туда , ладно если его точки (левый и правый атакующий и центр) заняты более качественными даже скажу показательно кем : хесус навасом , руни , ну и давай бэйлом , будь они у тренера.
Экс-наставник "Ливерпуля" Брендан Роджерс будет одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Англии в случае ухода Роя Ходжсона. Будущее наставника англичан выяснится после выступления команды на Евро-2016 во Франции.
Среди английских специалистов рассматриваются кандидатуры Гарета Саутгейта, Гари Невилла, Гари Монка и Алана Пардью. Если в ФА не решаться доверить им этот пост, то выбор может пасть именно на Роджерса.